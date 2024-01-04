НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Анчелотти о Гюлере: «Арда будет важным игроком в настоящем и будущем. Он получит свои минуты, нужно набраться терпения»

Анчелотти о Гюлере: «Арда будет важным игроком в настоящем и будущем. Он получит свои минуты, нужно набраться терпения»

В вчерашнем матче Ла Лиги против «Мальорки» Гюлер, впервые попавший в заявку на матч «Реала», не вышел на поле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх