Вечерняя Москва

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«Она становится нелепой»: Кушанашвили высказался об увлечении Волочковой алкоголем

«Она становится нелепой»: Кушанашвили высказался об увлечении Волочковой алкоголем

Уже давно не секрет, что российская балерина Анастасия Волочкова имеет сильное увлечение алкоголем. Зачастую из-за этого ей приходится отбиваться от гневных комментариев, но журналист Отар Кушанашвили находит это «хобби» знаменитости даже милым.

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