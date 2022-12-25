«Она становится нелепой»: Кушанашвили высказался об увлечении Волочковой алкоголем

Уже давно не секрет, что российская балерина Анастасия Волочкова имеет сильное увлечение алкоголем. Зачастую из-за этого ей приходится отбиваться от гневных комментариев, но журналист Отар Кушанашвили находит это «хобби» знаменитости даже милым.