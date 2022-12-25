«Она становится нелепой»: Кушанашвили высказался об увлечении Волочковой алкоголем

Уже давно не секрет, что российская балерина Анастасия Волочкова имеет сильное увлечение алкоголем. Зачастую из-за этого ей приходится отбиваться от гневных комментариев, но журналист Отар Кушанашвили находит это «хобби» знаменитости даже милым.
Уже давно не секрет, что российская балерина Анастасия Волочкова имеет сильное увлечение алкоголем. Зачастую из-за этого ей приходится отбиваться от гневных комментариев, но журналист Отар Кушанашвили находит это «хобби» знаменитости даже милым.
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