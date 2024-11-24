Во Владимирской области обрушились балконы многоквартирного дома

Приставные конструкции рухнули ночью с 23 на 24 ноября. Балконы завалили вход в подъезд здания.В селе Коверино Камешковского района обрушились балконы одного из многоквартирных домов, информирует пресс-служба районной администрации.
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