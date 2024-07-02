Весь берег усыпан трупами: во Владивостоке местный житель снял необычное явление на пляже

Во Владивостоке местный житель показал берег моря в пригороде, заполненный мертвыми чилимами. Причина массовой гибели морских обитателей неизвестна, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Трепанг ДВ».
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