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Астафьеву, дочь Елены Кравец и других потрясли откровения Дорофеевой об опухоли: "Тоже постоянно маскирую шрам"

Астафьеву, дочь Елены Кравец и других потрясли откровения Дорофеевой об опухоли: "Тоже постоянно маскирую шрам"

Популярная украинская певица Надя Дорофеева на днях удивила признанием о том, что у нее выявили опухоль - пользователи сети отреагировали на откровение артистки под ее постом.

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