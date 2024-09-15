Steam вместил 37,78 миллиона игроков за раз Всего неделю назад в Steam был зафиксиро...

Steam вместил 37,78 миллиона игроков за разВсего неделю назад в Steam был зафиксирован очередной максимум пользователей в сети, а уже сегодня рекорд был не опять, а снова обновлен — 37,78 миллиона бояр грелись у очага Габена Белого.
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