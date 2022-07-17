Руслан Сариев о дальнейших планах в карьере: «В декабре, может быть в начале следующего года и я подерусь за титул»

Казахстанский боец ММА Руслан Сариев очень яркой победой вернулся в октагон на турнире в Актау. После боя он поделился ближайшими планами: «Я так слышал, что Малачиев будет выступать в другой организации, а титул в моем весе в Eagle FC будет разыгран в августе.