Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Руслан Сариев о дальнейших планах в карьере: «В декабре, может быть в начале следующего года и я подерусь за титул»

Казахстанский боец ММА Руслан Сариев очень яркой победой вернулся в октагон на турнире в Актау. После боя он поделился ближайшими планами: «Я так слышал, что Малачиев будет выступать в другой организации, а титул в моем весе в Eagle FC будет разыгран в августе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх