Вице-мэр Екатеринбурга анонсировал охоту на зайцев

Отказ от кондукторов на некоторых маршрутах общественного транспорта не привел к взрывному росту неплатежей, но все же такое явление кое-где наблюдается, и администрация Екатеринбурга намерена с этим бороться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии