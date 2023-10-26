Иран выдвинул ультиматум США: "Никто не спасётся от пламени"

Иран дал чёткое предупреждение Белому дому касательно палестино-израильского конфликта.Иран вмешается в палестино-израильский конфликт, если Штаты продолжат поддерживать израильский геноцид на палестинских территориях.
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