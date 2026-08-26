Вьетнам: «Дебилы Макнамары» идут в бой! Тетский разгром привёл к двум результатам. Для начала, впечатлённый победой генерал Уэстморленд начал требовать у Линдо.
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Вьетнам: «Дебилы Макнамары» идут в бой! Тетский разгром привёл к двум результатам. Для начала, впечатлённый победой генерал Уэстморленд начал требовать у Линдо.
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