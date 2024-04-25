Тренер Игнатьев заявил, что Слишкович смог раскрепостить игроков "Спартака"

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Владимир Слишкович помог футболистам почувствовать себя свободнее после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии