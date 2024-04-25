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Тренер Игнатьев заявил, что Слишкович смог раскрепостить игроков "Спартака"

Тренер Игнатьев заявил, что Слишкович смог раскрепостить игроков "Спартака"

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Владимир Слишкович помог футболистам почувствовать себя свободнее после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.

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