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Царьград

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Официальный ресурс Украины сообщил об отмене воздушной тревоги

Официальный ресурс Украины сообщил об отмене воздушной тревоги

Сигнал воздушной тревоги практически на всей территории Украины отменен, сообщает официальный ресурс.

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