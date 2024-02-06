Полковник Рихтер: конфликт Зеленского и Залужного связан с вопросом о территориях

Научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер предположил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошел из-за утраченных территорий и возможностей вооруженных сил.
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