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Полковник Рихтер: конфликт Зеленского и Залужного связан с вопросом о территориях

Полковник Рихтер: конфликт Зеленского и Залужного связан с вопросом о территориях

Научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер предположил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошел из-за утраченных территорий и возможностей вооруженных сил.

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