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Страны НАТО готовятся к войне с Россией – экс-офицер СБУ

Страны НАТО готовятся к войне с Россией – экс-офицер СБУ

Иностранные спецслужбы на Украине получают опыт войны с Россией, чтобы подготовиться к масштабным боевым действиям.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;И поляки направляли своих офицеров в войсковую разведку, чтобы они перенимали опыт украинских коллег… Эти люди едут на Украину воевать для того, чтобы получить опыт противодействия российской армии. Они всерьез рассматривают войну с Россией как что-то реально&quot;                                                                       Польским и прочим европейским дуракам закон не писан.
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18 час.
Ваша Светлость
Полагаю, первым спецбоеприпасом будет снесен Лондон, а потом..., что потом - да и х... с ним, с Парижем, с Варшавой...
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15 час.
W
Walery
Да... в этот раз &quot;фашизм&quot; похороним окончательно и так, что будут заикатся что-то про нацизм вспоминать!
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13 час.
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