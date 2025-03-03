Страны НАТО готовятся к войне с Россией – экс-офицер СБУ

Ирина Черных "И поляки направляли своих офицеров в войсковую разведку, чтобы они перенимали опыт украинских коллег… Эти люди едут на Украину воевать для того, чтобы получить опыт противодействия российской армии. Они всерьез рассматривают войну с Россией как что-то реально" Польским и прочим европейским дуракам закон не писан.

Ваша Светлость Полагаю, первым спецбоеприпасом будет снесен Лондон, а потом..., что потом - да и х... с ним, с Парижем, с Варшавой...