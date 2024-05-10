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Бенн о хите против Тэйвса: «Я держал локоть опущенным и избежал попадания в голову. Стараюсь играть в жестко, в стиле плей-офф»

Бенн о хите против Тэйвса: «Я держал локоть опущенным и избежал попадания в голову. Стараюсь играть в жестко, в стиле плей-офф»

«Даллас» победил «Колорадо» (5:3) во втором матче и сравнял счет в серии (1-1) второго раунда Кубка Стэнли.

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