Минздрав Архангельской области опознал 7 из 13 погибших в ДТП

В Архангельской области произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли 13 человек. Министерство здравоохранения региона сообщило, что на данный момент удалось опознать семерых из них, а личности остальных шестерых еще устанавливаются.
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