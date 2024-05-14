Суд отправил в СИЗО таджика, управлявшего упавшим в Мойку автобусом. В результате ДТП в Санкт-Петербурге погибли 7 человек.
Диаспора пытается отбить таджика, управлявшего упавшим в Мойку автобусом. На суде этот "гражданин России" потребовал переводчика
Комментарии
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Alex Nемо
Как только подобные кадры ставят вопрос о предоставлении переводчика суд должен автоматически решать вопрос о лишении гражданства! Или суд уже не понимает своего назначения по соблюдению и охране законодательства РФ?
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4 час.
Олег Самойлов
Мне вот интересно, а Александр Зиборов хоть отдаленно имеет представление о различиях между великой центрально-европейской мировой морской космической ядерной державой и Россией? И знает ли он, ПОЧЕМУ глупенькие граждане азиатских стран в эту великую дзяржаву НЕ рвутся?
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1 час.
Лариса Галахова
Интересно, за рулем стало ему плохо, но выплыл сам и ещё быстро сообразил сказать что он так просто мимо шёл ,а не крутил баранку автобуса. И такой активный мыслительный процесс у смертельно уставшего и умирающего за рулём человека?
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49 мин.
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