Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Министр обороны — это куратор финансовых потоков, но не полководец.Гром среди ясного...
  • Иосиф Калинин
    Почему на 7? Я рассчитывал только на 6! Хотя и  6 лет - срок слишком большой. Может, господь своей властью сократит?Гром среди ясного...
  • Иосиф Калинин
    Гражданские на посту министра обороны, последнее время, не редкость. Вон, какой-то мебельщик возглавлял МО (фамилию з...Гром среди ясного...

Диаспора пытается отбить таджика, управлявшего упавшим в Мойку автобусом. На суде этот "гражданин России" потребовал переводчика

Диаспора пытается отбить таджика, управлявшего упавшим в Мойку автобусом. На суде этот "гражданин России" потребовал переводчика

Суд отправил в СИЗО таджика, управлявшего упавшим в Мойку автобусом. В результате ДТП в Санкт-Петербурге погибли 7 человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Как только подобные кадры ставят вопрос о предоставлении переводчика суд должен автоматически решать вопрос о лишении гражданства! Или суд уже не понимает своего назначения по соблюдению и охране законодательства РФ?
Ответить
4 час.
Олег Самойлов
Мне вот интересно, а Александр Зиборов хоть отдаленно имеет представление о различиях между великой центрально-европейской мировой морской космической ядерной державой и Россией? И знает ли он, ПОЧЕМУ глупенькие граждане азиатских стран в эту великую дзяржаву НЕ рвутся?
Ответить
1 час.
Лариса Галахова
Интересно, за рулем стало ему плохо, но выплыл сам и ещё быстро сообразил сказать что он так просто мимо шёл ,а  не крутил баранку автобуса. И такой активный мыслительный процесс у смертельно уставшего  и умирающего за рулём человека?
Ответить
49 мин.

Картина дня

наверх