Диаспора пытается отбить таджика, управлявшего упавшим в Мойку автобусом. На суде этот "гражданин России" потребовал переводчика

Alex Nемо Как только подобные кадры ставят вопрос о предоставлении переводчика суд должен автоматически решать вопрос о лишении гражданства! Или суд уже не понимает своего назначения по соблюдению и охране законодательства РФ?

Олег Самойлов Мне вот интересно, а Александр Зиборов хоть отдаленно имеет представление о различиях между великой центрально-европейской мировой морской космической ядерной державой и Россией? И знает ли он, ПОЧЕМУ глупенькие граждане азиатских стран в эту великую дзяржаву НЕ рвутся?