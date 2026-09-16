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Царьград

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Прокуратура: Жительницу Липецкой области осудили на 12,5 лет за избиение бабушки

Прокуратура: Жительницу Липецкой области осудили на 12,5 лет за избиение бабушки

Суд в Липецкой области приговорил 32-летнюю женщину из Тербунского округа к 12,5 годам колонии за избиение 76-летней бабушки-инвалида, которая скончалась от полученных травм.

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