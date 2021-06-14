Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Иванова
    Только исключение должны составлять такие, как Идрак Мирзализаде и прочие, смешивающие нас с дерьмом (простите)...Французы задумыва...
  • саша дмитренко
    а собирались отмыть ниггера до бела??))))))))))))))))Антипрививочники ...
  • саша дмитренко
    валя! кпсс давно разогнали пинками!поганых красножопых ублюдковАнтипрививочники ...

Почему нужно приравнять диаспоры к ОПГ

Почему нужно приравнять диаспоры к ОПГ

Вот одного я никак не могу взять в толк, почему общественные организации, созданные по национальному признаку, так вольготно чувствуют себя в нашей стране? Не все конечно, русские уже давно разогнали, попутно пересадив основную часть их лидеров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх