Почему нужно приравнять диаспоры к ОПГ

Вот одного я никак не могу взять в толк, почему общественные организации, созданные по национальному признаку, так вольготно чувствуют себя в нашей стране? Не все конечно, русские уже давно разогнали, попутно пересадив основную часть их лидеров.
Вот одного я никак не могу взять в толк, почему общественные организации, созданные по национальному признаку, так вольготно чувствуют себя в нашей стране? Не все конечно, русские уже давно разогнали, попутно пересадив основную часть их лидеров.
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