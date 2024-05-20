В Курской области сбили два украинских БПЛА

<p style="text-align:justify"><strong>Этой в ночью в нашем регионе было неспокойно. Около трёх часов в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА, позже врио губернатора Алексей Смирнов сообщил о сбитых вражеских беспилотниках.
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