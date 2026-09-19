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Царьград

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На пропавшую в тайге семью Усольцевых мог напасть медведь

На пропавшую в тайге семью Усольцевых мог напасть медведь

Версия о нападении хищника на пропавшую семью пока не подтвердилась.Версия о том, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла стать жертвой нападения медведя, остается среди возможных, однако никаких доказательств этому пока не найдено.

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