На пропавшую в тайге семью Усольцевых мог напасть медведь

Версия о нападении хищника на пропавшую семью пока не подтвердилась.Версия о том, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла стать жертвой нападения медведя, остается среди возможных, однако никаких доказательств этому пока не найдено.
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