Новая волна: приложения СБПэй, «Привет!)», Модульбанка, Авангарда и Международного финансового клуба удалили из App Store

Сегодня утром приложение СБПэй было удалено из App Store, о чем сообщают сразу несколько источников. Это произошло вскоре после того, как Национальная система платежных карт (НСПК) столкнулась с блокирующими санкциями со стороны США.
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