Сообщения об установлении контроля ВСУ над всей Курской областью оказались фейком

Данные о том, что ВСУ взяли под контроль Курскую область, не подтвердились Распространившиеся в сети сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили контроль над территорией всей Курской области, оказались недостоверными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии