Царукян: UFC работает над тем, чтобы мой следующий бой был за титул

Второй номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян в эфире YouTube-канала adam zubayraev заявил, что промоушн работает над организацией его следующего поединка за чемпионский титул.
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