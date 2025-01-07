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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Комо» подписал Бюте из «Антверпена. О трансфере объявили роликом, где голкипер показывает распечатки твитов Романо

«Комо» подписал Бюте из «Антверпена. О трансфере объявили роликом, где голкипер показывает распечатки твитов Романо

Итальянский клуб подписал вратаря «Антверпена» Жана Бюте. Cоглашение с футболистом рассчитано на 3 года.

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