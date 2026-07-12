Как я переосмыслила турбину Теслы: от исторического провала к очистке воздуха и сбору статического электричества

Когда я впервые столкнулась с идеей вдохнуть вторую жизнь в разработку вековой давности, меня не покидало ощущение, что мы часто слишком быстро списываем со счетов гениальные, но обогнавшие свое время концепции.
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