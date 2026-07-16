Маша Распутина выступила с громким заявлением по поводу пенсионных выплат. Звезда объявила, что принципиально не будет получать государственную пенсию, назвав ее унизительной и заявив, что не собирается жить на деньги, которые считает "позорной подачкой".
Распутина публично отказалась от мизерной пенсии
Комментарии
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ЮВ
Юрий Воробьев
А она что у станка стояла или работала на вредном производстве? Ах да, по ресторанам после концертов с поклонниками гулеванить надо иметь недюжинное здоровье. Совести у артистов не было и не будет, еще и людей будоражит...
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