Распутина публично отказалась от мизерной пенсии

ЮВ

Юрий Воробьев

А она что у станка стояла или работала на вредном производстве? Ах да, по ресторанам после концертов с поклонниками гулеванить надо иметь недюжинное здоровье. Совести у артистов не было и не будет, еще и людей будоражит...