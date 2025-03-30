Ложный ход НАТО: Шагающий земснаряд увяз в литовском болоте рядом с броневиком США

На пятые сутки операции по извлечению M88 Hercules пострадало оборудование.Операция по извлечению утонувшей в литовском болоте ремонтно-эвакуационной машины армии США M88 Hercules с четырьмя членами экипажа приостановилась.
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