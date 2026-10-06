Экономист Симонова: Болсонару-младший может пересмотреть сотрудничество с РФ

В случае победы на президентских выборах сына экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару — сенатора Фабио Болсонару, могут быть пересмотрены условия участия российских компаний в ряде проектов, по которым не были приняты окончательные решения.
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