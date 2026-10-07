Евгений Дронов оценил премию «Тульский бизнес-2026»

Почетный гражданин Тулы и Тульской области, Герой Труда, бывший директор АО «Туламашзавод», советник губернатора Тульской области Евгений Дронов дал в беседе с «Тульскими новостями» свою оценку премии «Тульский бизнес-2026».
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