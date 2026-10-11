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Axios: посланники Трампа отложили визит в Москву, ждут предложений от Европы и Киева

Axios: посланники Трампа отложили визит в Москву, ждут предложений от Европы и Киева

Переговорщики президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поставили «на паузу» план нового визита в Москву, утверждает Axios.

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