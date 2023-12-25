Медвежий угол
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Медвежий угол

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    Эта отвратительная тусовка извращенцев заставляет вспомнить Маяковского, когда он описывает жирующих накануне революц...Паяц в колготках...

Паяц в колготках...

Паяц в колготках...

Паяц в колготках. ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Ну таки патриот как патриот, а других патриотов от культурКи у меня для вас нет.

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Комментарии
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Кошмар
Пригожин ссыкун. Просто, после покушения на него, испугался, что его СБУ достанет.
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6 час.
Мария Беликова
Эта отвратительная тусовка извращенцев заставляет вспомнить Маяковского, когда он описывает жирующих накануне революции 1917г: &quot;Ешь ананасы и рябчиков жуй! день твой последний приходит , буржуй!&quot; Так и сейчас происходит. 5-й кол. приходит крышка. За неё взялись всерьёз. Туда им и дорога. С ТВ их попрут точно. Избавиться от Алкиных Галкиных удалось, а от этих проще.
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2 час.
sa
svet alex
Не знаю, права или нет автор в своих словах о Прилепине, но для меня он всегда был какой-то мутный. Несколько раз слушала его выступления у Соловьева и не могла понять о чем он . Главную его мысль никак не могла ухватить. Но наверное не доросла до его великих идей. Но как говорят, поживем, увидим!
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1 час.

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