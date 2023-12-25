Паяц в колготках...

Эта отвратительная тусовка извращенцев заставляет вспомнить Маяковского, когда он описывает жирующих накануне революции 1917г: "Ешь ананасы и рябчиков жуй! день твой последний приходит , буржуй!" Так и сейчас происходит. 5-й кол. приходит крышка. За неё взялись всерьёз. Туда им и дорога. С ТВ их попрут точно. Избавиться от Алкиных Галкиных удалось, а от этих проще.

sa

svet alex

Не знаю, права или нет автор в своих словах о Прилепине, но для меня он всегда был какой-то мутный. Несколько раз слушала его выступления у Соловьева и не могла понять о чем он . Главную его мысль никак не могла ухватить. Но наверное не доросла до его великих идей. Но как говорят, поживем, увидим!