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Шоу Зеленского закончилось. Король оказался голый – Луценко

Шоу Зеленского закончилось. Король оказался голый – Луценко

Запад устал от фантастических планов Владимира Зеленского. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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