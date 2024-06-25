Кому нельзя есть лук: для некоторых людей овощ опасен для здоровья

«Лук - от семи недуг» – так гласит известная пословица.Но знали ли вы, что в некоторых ситуациях этот полезный овощ может нанести серьезный вред здоровью? Сегодня расскажем о противопоказаниях к употреблению лука.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии