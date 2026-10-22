Озон-банк позволил юрлицам покупать цифровые финансовые активы (ЦФА) в приложении. Пока функция доступна только тестовой группе, но до конца октября доступ откроют всем юрлицам из числа клиентов, говорится в сообщении кредитной организации (есть в распоряжении Frank Media).