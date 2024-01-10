Крымчанин, торговавший наркотиками через интернет, получил 9 лет колонии

24-летнего жителя Черноморского района признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств. Фото из архива КИАСледствие установило, что в лето 2023 года обвиняемый продал два пакетика N-метилэфедрона своему знакомому.
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