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Иркутск Сегодня

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Частичное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска

17 апреля в 09:13 по иркутскому времени в Свердловском районе Иркутска произошло частичное отключение электроэнергии, затронувшее часть домов в микрорайоне Университетский, сообщили в «Иркутской энергосбытовой компании».

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