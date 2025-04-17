Частичное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска

17 апреля в 09:13 по иркутскому времени в Свердловском районе Иркутска произошло частичное отключение электроэнергии, затронувшее часть домов в микрорайоне Университетский, сообщили в «Иркутской энергосбытовой компании».
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