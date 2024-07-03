Партия Марин Ле Пен намерена присоединиться к новой политсиле в ЕС «Патриоты за Европу»

К новой политической группе в парламенте ЕС «Патриоты за Европу» — венгерской «Фидес» Виктора Орбана, «Австрийской партии свободы» Герберта Кикля и чешской группы АNO («Акция недовольных граждан») экс-премьера Андрея Бабиша — намерена присоединиться французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
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