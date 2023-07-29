"Силовики – красавцы". Полиция устроила для мигрантов "сладкую жизнь" – по всей стране рейды, тысячи задержанных

v viach Если написанное правда, хочется верить, что это только первый шаг!

Evgenija Palette Всё это "БРЫЗГИ" и "МОСКОВСКАЯ ГОВОРИЛЬНЯ"... Вопрос только один - КОГДА ИХ НАЧНУТ ВЫВОЗИТЬ ОБРАТНО... (вот, ведь "Мариуполь строят мигранты, а русским работу не дают"... Это, ведь, все тот же ВОЗ, который все там... Это опять какая-то жадная сволочь, которая завозит их по 100 тысяч, РЕШИЛА ОБОГАТИТЬСЯ (отчитываться по сложившимся расценкам, а реально платить меньше"... Можно сколько угодно делать вид, что власти отреагировали ( ежедневные ОТЧЕТЫ в Интернете, специальный сайт,который появился неделю назад, но ЛЮДЯМ НАДО ВИДЕТЬ ДЕПОРТАЦИЮ, чтобы они ПОВЕРИЛИ, что проектом "соотечественники" НЕ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ какая-нибудь Зулейха, не знающая ни слова по-русски...