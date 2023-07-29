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"Силовики – красавцы". Полиция устроила для мигрантов "сладкую жизнь" – по всей стране рейды, тысячи задержанных

"Силовики – красавцы". Полиция устроила для мигрантов "сладкую жизнь" – по всей стране рейды, тысячи задержанных

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Несколько недель назад появилась статистика по приобретенному гражданству России за первое полугодие 2023 года.

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Комментарии
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v
viach
Если написанное правда, хочется верить, что это только первый шаг!
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7 час.
Evgenija Palette
Всё это &quot;БРЫЗГИ&quot; и &quot;МОСКОВСКАЯ ГОВОРИЛЬНЯ&quot;... Вопрос только один - КОГДА ИХ НАЧНУТ ВЫВОЗИТЬ ОБРАТНО... (вот, ведь &quot;Мариуполь строят мигранты, а русским работу не дают&quot;... Это, ведь, все тот же ВОЗ, который все там... Это опять какая-то жадная сволочь, которая завозит их по 100 тысяч, РЕШИЛА ОБОГАТИТЬСЯ (отчитываться по сложившимся расценкам, а реально платить меньше&quot;... Можно сколько угодно  делать вид, что власти отреагировали ( ежедневные ОТЧЕТЫ в Интернете, специальный сайт,который появился неделю назад, но ЛЮДЯМ НАДО ВИДЕТЬ ДЕПОРТАЦИЮ, чтобы они ПОВЕРИЛИ, что проектом &quot;соотечественники&quot; НЕ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ какая-нибудь Зулейха, не знающая ни слова по-русски...
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4 час.
Сергей Кожин
Выход здесь один. Если мигрант призывного возраста получил российский паспорт, ему надо бонусом вручать &quot;путевку&quot; на работу в зону СВО. Чтобы он доказал свою любовь и верность к России, куда он так стремился. Не хочет? Тогда без разговоров обратно в кишлак или аул. При такой логистике поток мигрантов сразу уменьшится в разы. И никакого завоза в Россию жен и детей мигрантов. Особенно беременных. Которые приезжают рожать в Россию, потому что у нас бесплатная медицина. И льготы для многодетных матерей. Пусть у себя в Средней Азии повышают демографию.
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2 час.

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