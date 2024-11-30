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Армия САР нанесла ракетный удар по позициям террористов в Идлибе

Армия САР нанесла ракетный удар по позициям террористов в Идлибе

Сирийские военные нанесли ракетный удар по позициям террористических формирований в провинции Идлиб. Об этом информирует катарское издание Al –Watan.

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