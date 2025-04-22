НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

«Мне вообще плевать, как судят матч, главное, чтобы это было одинаково для обеих команд». Том Тибодо недоволен разницей в количестве штрафных между Каннингемом и Брансоном

«Я не понимаю, как можно говорить о прямых проходах под кольцо. На игроке фолят, но свистков нет. И знаете что? Мне вообще плевать, как судят матч, главное, чтобы это было одинаково для обеих команд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх