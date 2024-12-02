Журналист Пивоваров* высказался о задержании в Узбекистане

Журналист Алексей Пивоваров* рассказал RTVI о своем недавнем задержании в Узбекистане. Как отметил Пивоваров, причина задержания заключалась в том, что в полицию поступило сообщение о «некоторых людях с камерами», которые передвигались по улицам.