Журналист Пивоваров* высказался о задержании в Узбекистане

Журналист Алексей Пивоваров* рассказал RTVI о своем недавнем задержании в Узбекистане. Как отметил Пивоваров, причина задержания заключалась в том, что в полицию поступило сообщение о «некоторых людях с камерами», которые передвигались по улицам.
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