РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Пусть сначала эти пять лет в наших ИТК отпетушарит а уж потом если переживет то может и домой ехать..... за свой счет...Мигранта экстради...
  • Леонтий Букштейн
    А почему "декоммунизация" Украины не включает отказ от безумных территориальных приобретений, свершившихся по воле де...Сакс: "план побед...
  • Сергей Иванов
    Двери забыли закрыть. Может, пьяные были.Медведь пробрался...

Дворкович отказался вести заседание FIDE по вопросу допуска россиян

Дворкович отказался вести заседание FIDE по вопросу допуска россиян

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Президент Международной шахматной ассоциации Аркадий Дворкович заявил, что не будет вести заседание Генеральной ассамблеи организации, на котором будут рассматривать вопрос об изменении статуса россиян и возвращения их в соревнования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх