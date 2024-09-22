Дворкович отказался вести заседание FIDE по вопросу допуска россиян

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Президент Международной шахматной ассоциации Аркадий Дворкович заявил, что не будет вести заседание Генеральной ассамблеи организации, на котором будут рассматривать вопрос об изменении статуса россиян и возвращения их в соревнования.
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