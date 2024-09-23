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Ученые выяснили, зачем женщинам нужен оргазм

Ученые выяснили, зачем женщинам нужен оргазм

Давно замечено, что женский оргазм — явление загадочное и даже не совсем логичное. Если для мужчины оргазм — явление при соитии почти обязательное, то у женщин все работает по-другому, и наивысшее наслаждение дается в качестве комплимента и далеко не всегда.

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