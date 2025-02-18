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Китай

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МИД КНР: Китай совместно с Таиландом и Мьянмой пресекают кочующую преступность, связанную с онлайн-азартными играми и телекоммуникационным мошенничеством

Пекин, 17 февраля /Синьхуа/ -- Китай активно развивает двустороннее и многостороннее сотрудничество с Таиландом, Мьянмой и другими странами, чтобы пресечь кочующую преступность, связанную с онлайн-азартными играми и телекоммуникационным мошенничеством, искоренить злокачественную опухоль подобных преступлений, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

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