МИД КНР: Китай совместно с Таиландом и Мьянмой пресекают кочующую преступность, связанную с онлайн-азартными играми и телекоммуникационным мошенничеством

Пекин, 17 февраля /Синьхуа/ -- Китай активно развивает двустороннее и многостороннее сотрудничество с Таиландом, Мьянмой и другими странами, чтобы пресечь кочующую преступность, связанную с онлайн-азартными играми и телекоммуникационным мошенничеством, искоренить злокачественную опухоль подобных преступлений, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.