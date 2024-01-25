В Тамбовской области за сутки оштрафовали более 200 водителей, не пристёгнутых ремнями безопасности

В Тамбовской области подвели итоги профилактического мероприятия "Ремень безопасности". По результатам проведённого мероприятия пресечено 221 нарушение за управление транспортным средством водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности.
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