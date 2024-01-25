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Новости Тамбова

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  • Гоша Веверсис
    А на русском языке никак нельзя написать ,что это такое трэш ,стрим и т. д. и т. п. ?В России планирую...
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    Так часто упоминается практичность и ни разу ум или способности, видимо несовместимы!Павел Моисеев: Ны...

В Тамбовской области за сутки оштрафовали более 200 водителей, не пристёгнутых ремнями безопасности

В Тамбовской области за сутки оштрафовали более 200 водителей, не пристёгнутых ремнями безопасности

В Тамбовской области подвели итоги профилактического мероприятия "Ремень безопасности". По результатам проведённого мероприятия пресечено 221 нарушение за управление транспортным средством водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности.

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