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Торговый атташе Тегерана анонсировал запуск обслуживания карт «Мир» в Иране

Торговый атташе Тегерана анонсировал запуск обслуживания карт «Мир» в Иране

Иранские власти готовятся запустить пилотный проект по обслуживанию банковских карт российской платежной системы «Мир», пишут «Известия» со ссылкой на сообщение торгового атташе иранского посольства в России Рахими Мохсена.

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