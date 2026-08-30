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Царьград

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Пьер де Голль заявил, что французы не хотят войны с Россией

Пьер де Голль заявил, что французы не хотят войны с Россией

Пьер де Голль, внук Шарля де Голля, заявил в интервью, что французы не желают войны с Россией. Он отметил разногласия во французском правительстве, которое одновременно стремится к поражению России и диалогу с ней, подчеркивая важность мира.

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