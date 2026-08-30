Пьер де Голль, внук Шарля де Голля, заявил в интервью, что французы не желают войны с Россией. Он отметил разногласия во французском правительстве, которое одновременно стремится к поражению России и диалогу с ней, подчеркивая важность мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Раненые бойцы не ...
- "Мы что, дебилы?"...
- "Мы что, дебилы?"...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым