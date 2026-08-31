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Ontology приостановила производство блоков в основной сети из-за потенциальной угрозы безопасности

Ontology приостановила производство блоков в основной сети из-за потенциальной угрозы безопасности

Ontology временно приостановила производство блоков в основной сети после того, как её основные разработчики выявили потенциальную угрозу безопасности во время плановой проверки, в результате чего ончейн-транзакции были приостановлены, пока валидаторы проводят экстренную проверку.

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