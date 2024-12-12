Жителей российского региона предупредили об угрозе атаки дронов

Гусев: режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов введен в Воронежской области, объявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
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